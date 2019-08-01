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Выставка ретроавтомобилей открылась на АрМИ в Тюмени

Общество, 12:08 10 августа 2019

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

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Сделать снимки возле "Москвичей" и "Запорожцев" могут тюменцы на выставке ретроавтомобилей, которая работает на на полигоне "Андреевский" ТВВИКУ в рамках Международных армейских игр 10 и 11 августа.

"Выставка будет открыта здесь два дня. Представляем около 15-20 единиц техники", — рассказал руководитель Союза владельцев ретротехники "Автоклуб "Ретро-Классика" Михаил Галушко.

Гости АрМИ-2019 могут сфотографироваться на фоне "Москвичей", "Запорожцев", "Жигулей" и машин Горьковского автомобильного завода — "Победы", "Волги", "Чайки".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие.

Ирина Ромашкина

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# Армейские игры , АрМИ , выставка , ретроавтомобили

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