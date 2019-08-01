Команда Монголии впервые принимает участие в "Инженерной формуле"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Десятки образцов техники и вооружения размещены на выставке Международного конкурса «Инженерная формула» в Тюмени

Новички АрМИ - военные инженеры Монголии - претендуют на победу в дисциплине "Инженерная формула". Гонка стартует на полигоне "Андреевский" 10 августа в 12 часов.

Монгольцы впервые вступили в гонку на российской технике. На тренировку организаторы дали неделю. Уже с 5 августа стартовали финальные заезды. Как рассказал командир монгольской сборной полковник Банзрагч Мунхсайхан, боевые машины им понравились.

"Было непросто переучиться личному составу. Дома у нас есть полигон, на котором мы готовились к соревнованиям. Мы надеемся на победу, хотя соперники – россияне, китайцы, белорусы – они передовики АрМИ", - прокомментировал участие в соревнованиях Банзрагч Мунхсайхан.

Напомним, участниками финальных заездов "Инженерной формулы" стали экипажи Лаоса, Монголии, России, Пакистана, Беларуси, Китая. В финал вышли команды Монголии, России, Беларуси, Китая.

Конкурс "Инженерная формула" организован по принципу королевской автогонки "Формула 1" с прохождением экипажами инженерных машин скоростных кругов длиной 4 км и выполнением специальных инженерных задач на пит-стопах. Участники команд с использованием машин для отрывки котлована МДК, путепрокладчиков БАТ, установок разминирования УР, инженерных машин разграждения ИМР, гусеничных минных заградителей и плавающих транспортеров ПТС проходят эстафетную дистанцию по трассе. Трасса длиной около 4 тыс. м оборудована различными препятствиями и снабжена площадками для выполнения инженерных задач.

Финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие, 10-11 августа. Вход на соревнования бесплатный.

Ирина Ромашкина