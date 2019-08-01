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Россия - победитель "Инженерной формулы" АрМИ-2019

Общество, 14:42 10 августа 2019

ИА "Тюменская линия"

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Россия одержала победу в финале конкурса "Инженерная формула" Армейских международных игр, который проходил 10 августа на Андреевском полигоне в Тюменской области.

Команда 187-го межвидового регионального учебного центра города Волжский Волгоградской области быстрее соперников прошла 26 испытаний шести этапов трассы, в очередной раз продемонстрировав профессионализм.

Второе место заняли военные из Беларуси, третье место - представители Китайской Народной Республики.

По словам главного судьи АрМИ-2019 Владислава Верясова, все команды справились с поставленными задачами.

"Были незначительные нарушения, за которые команды получали штрафное время. У Российской Федерации штрафного времени не было. Ни у кого из команд претензий к судейству не было, все прошло согласно протоколу и положениям", - сообщил он.

Напомним, в дисциплине "Инженерная формула" состязались команды России, Пакистана, Китая, Беларуси, Монголии и Лаоса.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Дарья Казакова, Ирина Кургузова

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# Инженерная формула , инженерные войска

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