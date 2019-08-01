Капитаны команд-победителей "Инженерной формулы" рассказали о впечатлениях от АрМИ-2019

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Эмоциями от состязаний в дисциплине "Инженерная формула" поделились с журналистами капитаны команд России и Беларуси, занявшие первые две ступени пьедестала по итогам финала Армейских международных игр-2019, проходивших в Тюменской области 10 августа.

Лидер российской команды, капитан Олег Рябов рассказал, что благодаря долгим тренировкам они чувствовали уверенность в собственных силах на 100%.

"Все команды были сильными, но вышло так, что мы оказались первыми. Было очень волнительно, особенно до начала игры. Каждый соперник мог показать большой результат, поэтому мы ждали от всех хорошей игры", - отметил он.

Капитан белорусской команды, гвардии майор Василий Наумов признался, что самые сильные эмоции испытал, когда его военнослужащие, преодолев дистанцию, покинули боевые машины и начали обниматься, подбрасывать друг друга, радуясь показанным результатам. Победе, по его мнению, помешали штрафные минуты, от которых на дистанции никто не застрахован.

"Мы, конечно, были настроены на первое место, но второе - это тоже хорошо. Техника в Республике Беларусь на вооружении такая же, как в России, поэтому новинкой тренировки на инженерных машинах для нас не стали", - пояснил офицер.

Василий Наумов поблагодарил тюменцев за теплый прием.

"Белорусов здесь любят и уважают. В Тюмени много белорусов живет, поэтому, когда мы гуляли по улицам в своей форме, горожане, видя фраг Беларуси, часто подходили пообщаться. Кто-то говорил, что родом со Слуцка, с Кобрина, кто-то служил в Беларуси. Очень приятные впечатления, город чистый и аккуратный, нам здесь понравилось", - рассказал он.

Напомним, финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие, 10-11 августа. Вход на соревнования бесплатный.

В "Инженерной формуле" лучшей стала Россия, второе место присудили Беларуси, третье - Китайской Народной Республике.

Дарья Казакова