АрМИ-2019: Лучшие водители-механики виртуального тренажера ПТС-2 получили награды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Фотогалерея: финал "Инженерной формулы" АрМИ в Тюмени

Шестерку лучших в мире водителей-механиков экипажа виртуального тренажера плавающего транспортера ПТС-2 назвали на АрМИ-2019. Лидеров чествовали на церемонии награждения конкурса "Инженерная формула" 10 августа.

Победителями конкурса стали младший лейтенант Александр Ануук (Беларусь), старший сержант Чаофэй Чжан (Китай), старший прапорщик Мягмардорж Баасаджав (Монголия), майор Кеованна Унчай (Лаос), младший сержант Джамшид Икбал (Пакистан) и сержант Артём Чермаков (Россия).

Для сержанта Артёма Чермакова, выступающего за команду-победительницу "Инженерной формулы" в 2019 году, проходить упражнения на виртуальной трассе не впервой: водитель-механик экипажа ПТС-2 также является старшим инструктором по вождению плавающего транспортера.

"Как инструктор я знаю, что курсанты, которые получили первые навыки вождения на тренажерах, легче и быстрее осваивают технику. Разница между подготовленным на нем курсантом, и тем, кто садится в реальную машину только с теоретическими знаниями, заметна", - считает Артём Чермаков.

Соревнования лучших экипажей на виртуальном тренажере ПТС (плавающий транспортер) на Армейских международных играх прошли впервые в 2019 году. Военные инженеры продемонстрировали на тренажере навыки управления техникой на трассе, которая почти полностью повторяет испытания "Инженерной формулы" на полигоне учебного центра ТВВИКУ на Андреевском. Борьба получилась жаркой, отметили участники.

При прохождении виртуальной трассы водитель-механик садится в тренажер – кабину реального ПТС-2. Тренажер раскачивается, например, при наезде на преграду, направление, условия погоды, окружающий пейзаж и препятствия видны на экране. Рядом на мониторах судьи и товарищи по команде следят за действиями водителя, видят трассу, по которой он движется, оценивают промахи.

"В наших вооруженных силах есть плавающие транспортеры, правда, не такие новые образцы. Водить эти машины мы умеем, но познакомиться с тренажерами, техникой в России, учиться новому – здорово", - сказал старший прапорщик Мягмарсурэн Ганболд из Монголии.

Напомним, финалы Армейских игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в канун 75-летнего юбилея Тюменской области – 10-11 августа 2019 года. Зрителей ждут на полигоне "Андреевский". Начало соревнований в 12 часов. Вход на площадки свободный.

Ирина Ромашкина