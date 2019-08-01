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Минобороны: финал "Инженерной формулы" посетили более десяти тысяч зрителей

Общество, 22:06 10 августа 2019

ИА "Тюменская линия"

Более десяти тысяч зрителей увидели соревнования в дисциплине "Инженерная формула" на Армейских международных играх-2019 в Тюмени, сообщается на сайте Министерства обороны.

Напомним, в финале конкурса Россия заняла первое место, второе у военных из Беларуси, третье место - представители Китайской Народной Республики.

Посетители смогли не только понаблюдать за гонкой многотонных инженерных болидов, на площадке были развернуты выставка современных образцов военной техники, состоящих на вооружении российской армии, ретроавтомобилей.

Кроме того, в пункте отбора на военную службу по контракту любой желающий мог узнать об условиях поступления на службу, выбрать для себя наиболее подходящие специальности.

Для зрителей были развернуты пункты питания и продажи сувениров с армейской символикой от "Военторга".

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

11 августа состоится финал конкурса "Безопасный маршрут" среди команд из России, Узбекистана, Белоруссии и Вьетнама, который впервые принимает участие в состязаниях.

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# Инженерная формула , ТВВИКУ

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