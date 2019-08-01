Иностранные участники АрМИ стремятся победить в "Безопасном маршруте"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Команды-финалисты успешно освоились в выполнении боевых задач на российской технике и готовы показать себя в финале Армейских международных игр-2019 в дисциплине "Безопасный маршрут" на полигоне "Андреевский" 11 августа.

Участник вьетнамской команды старший лейтенант Нгуен Ван Чыонг вспоминает, что его сборная прилетела в Тюмень 26 июля. Первая трудность заключалась в акклиматизации: летом во Вьетнаме плюс 40 градусов и сильная влажность, потому тюменское лето вьетнамцам кажется холодным. 29 июля прошел первый день тренировки, с новой боевой техникой было сложно, даже была поломка. Но бойцы не отчаивались, стремились к победе – так они попали в четверку финалистов.

В составе белорусской сборной – лучшие военные инженеры со всей страны, которых на соревнования отбирал лично заместитель командира второй инженерной бригады подполковник Сергей Демчишин. Он рассказал, что Беларусь выступает на АрМИ уже пятый раз, и каждый раз команду собирают преимущественно из солдат-срочников.

"Мы каждый год готовим новую команду. У нас сборная из разных частей, отобрал лучших ребят. Чтобы подготовиться к Армейским играм под Минском мы сделали почти такую же трассу, как в Тюмени. Здесь нам приходится переучиваться: у нас мы ездили на КрАЗах, а здесь на КамАЗах", – пояснил подполковник.

Сборная Узбекистана настроена на победу, заявил начальник отдела инженерных войск генерального штаба Вооруженных сил Республики Узбекистан подполковник Равиль Байбеков.

"Большой разницы в подготовке расчетов нет, потому что техника идентична, порядок выполнения нормативов и действия расчетов одинаковые. Международные армейские игры способствуют укреплению связи между армиями, обмену опытом среди военнослужащих, изучению новой техники военными. А еще это поиск новых товарищей", – считает он.

Россию на АрМИ представят финалисты Всеармейских игр – команда 11-й отдельной инженерной бригады Южного военного округа (Ростовская область). Финальная гонка "Безопасный маршрут" начнется 11 августа в 12 часов.

Напомним, финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие.

Ирина Ромашкина