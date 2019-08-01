АрМИ-2019: условия "Безопасного маршрута" максимально приближены к боевым

| Фото: Пресс-служба Центрального военного округа | Фото: Пресс-служба Центрального военного округа

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Условия для выполнения задач инженерно-штурмовыми подразделениями Узбекистана, Беларуси, Вьетнама и России в финале конкурса "Безопасный маршрут" АрМИ-2019 на полигоне Андреевском под Тюменью максимально приближены к боевым.

Как сообщил начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения Тюменского высшего военно- инженерного командного училища капитан Сергей Тихоненко, при подготовке пяти этапов трассы применено более 10 тыс. различных средств имитации.

"Шашки ШИРАС, мины ИМ-82, ИМ-100 использованы для имитации разрывов противопехотных мин, ракетно-бомбовых ударов штурмовой авиации с использованием вертолетной системы минирования. Также команды используют штатные 125-мм холостые выстрелы к танкам Т-72Б3 и патроны к стрелковому оружию различной номенклатуры", - рассказал офицер ТВВИКУ.

Вся многочисленная тяжелая техника, на которой участники АрМИ прокладывают "Безопасный маршрут", состоит на вооружении инженерных войск России.

Бойцы каждой команды выступают в российской боевой экипировке "Ратник-2". Экипировка второго поколения "Ратника" поступила на вооружение российских военных в 2017 году и прозвана "комплектом солдата будущего". По словам Сергея Тихоненко, в экипировку входит более 70 элементов, которые дополняют функции друг друга. Например, площадь защиты бронежилета одна из самых больших в мире, комбинезон почти полностью защищает тело от осколочных ранений.

"Ни одна команда из стран-участниц ни разу не использовала такую экипировку. У них совершенно другие комплекты боевого снаряжения. Пришлось провести учебные занятия, показать, как надевать, как подгонять по росту, комплекции, чтобы в ней было комфортно", - рассказал начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения ТВВИКУ.

После испытательной тренировки на трассе "Безопасного маршрута" нареканий к новой экипировке ни у кого из военнослужащих стран-соперниц не возникло. Немного великоват "Ратник-2" оказался для представителей Вьетнама, что потребовало более тщательной подгонки обмундирования.

Ирина Кургузова