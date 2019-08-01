Тюменцев учат работать с миноискателем на АрМИ

Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов Фото: ИА "Тюменская линия", Сергей Русанов

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Примерить амуницию саперов и научиться работать с миноискателем предлагают тюменцам и гостям областной столицы на финале конкурса "Безопасный маршрут", который проходит на полигоне "Андреевский" Тюменского высшего военно-инженерного командного училища 11 августа.

"Любой желающий может попробовать себя в поиске "взрывоопасного" предмета с помощью средств, которые стоят на вооружении инженерных войск", — сказал заместитель начальника ТВВИКУ по военно-политической работе, подполковник Михаил Багров.

Гости учатся пользоваться миноискателем, примеряют амуницию сапера. Правда, посетителям АрМИ одевают только миноискатель - по весу он не тяжелее удочки, поясняет начальник лаборатории кафедры военно-специальных дисциплин капитан Олег Урбинов.

"Посетители пробуют свои навыки в метании "кошки", а также двумя способами пробуют разыскать мины с помощью индукционных миноискателей ИМП-2. Он очень легкий - как удочка", - рассказал Олег Урбинов.

Полное снаряжение весит около 20 кг. Его военные инженеры демонстрируют на курсанте. "Кроме того амуниция дооборудуется: сапера снаряжают различным оборудованием в зависимости от выполнения задач и их объемов", - пояснил капитан Олег Урбинов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На финале конкурса "Безопасный маршрут" для зрителей открыты выставки вооружения. Финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие.

Инна Пахомова, Ирина Ромашкина