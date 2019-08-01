Зрители АрМИ в Тюмени знакомятся с оружием времен Великой Отечественной войны

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Исторические экспонаты и современное оружие России демонстрируют зрителям Международных армейских игр-2019, которые проходят на полигоне "Андреевский" 11 августа.

Гости Армейских игр активно интересуются экспонатами времен Великой Отечественной войны. Курсанты ТВВИКУ рассказывают о тех орудиях, которыми победили врага во Второй мировой. Например, пистолет-пулемет Шпагина – самый знаменитый во времена Великой Отечественной войны. Его приняли на вооружение Красной армии в 1941 году, в годы Великой Отечественной войны он был основным оружием.

"Это самая первая винтовка Мосина до модернизации и ее последовательница – винтовка Мосина после модернизации, которую выпускали с 1944 года. А также однозарядный ручной противотанковый гранатомет для уничтожения танков и самоходок. Таким можно уничтожить "Тигр", "Пантеру", Т-34, а вот Т-72 - не получится повредить", - рассказал слушателям курсант ТВВИКУ.

Посетителям дают подержать в руках экспонаты, рассказывают о них. Дети не отходят от пулеметов Калашникова и гранатометов. Еще на выставке вооружения можно разобрать и собрать АК: попробовать себя в этом деле рады и служившие в армии мужчины, и подрастающее поколение.

Познакомят с характеристиками современного оружия российской армии в палатке юнармейцев. Ребята рассказывают историю создания и использования автоматов, гранатометов, минометов посетителям АрМИ. Рядом с ними гости могут попробовать себя в саперном деле: найти и обезвредить поле предлагают "кошкой" или с помощью индукционных миноискателей.

Юные бойцы пробуют свои навыки вождения на мини-инженерной технике - на игрушечных танках с радиоуправлением. Также в интерактивной зоне малышам предлагают посидеть за рулем квадроцикла. Зрителей АрМИ знакомят с выставкой ретро-автомобилей. Успехом публики пользуются торговые ряды Военторга: здесь можно приобрести футболки, бейсболки, ветровки, кружки и многое другое с символикой АрМИ-2019.

Напомним, финалы Армейских международных игр по дисциплинам "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" проходят в Тюменской области, которая в августе 2019 года отмечает 75-летие, 10-11 августа.

Ирина Ромашкина