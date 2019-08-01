Александр Моор: для нас большая честь и ответственность проводить АрМИ

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Венесуэльцы изучают тюменский опыт проведения АрМИ

Финальные соревнования конкурса подразделений инженерных войск "Безопасный маршрут" в рамках V Армейских международных игр начались на полигоне Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Открыли финал турнира военных инженеров губернатор Тюменской области Александр Моор и начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"Мы гордимся тем, что наш регион принимает такие престижные и зрелищные состязания. Для нас это большая честь и ответственность. Организаторы постарались сделать все, чтобы участники максимально проявили свое мастерство и выучку. Проведение Армейских игр позволяет не только показать профессионализм участников, но и повысить престиж военной службы", - подчеркнул Александр Моор в приветственном слове. Сотни мальчишек, с восхищением наблюдая с трибун за происходящим на полигоне, уже сегодня могут выбрать будущую профессию.

В финальном этапе конкурса "Безопасный маршрут" принимают участие команды Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Российской Федерации и Республики Узбекистан. Глава региона пожелал участникам воли к победе, а зрителям - позитивных эмоций.

"Мы во второй раз проводим наши международные соревнования на прекрасной и благодатной тюменской земле. Надеемся, что так будет продолжаться и дальше. Желаю всем участникам честный и справедливой борьбы. А зрители смогут увидеть, на что способны наши наши инженерные войска, как они решают стоящие перед ними задачи", - отметил генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

В финале торжественной церемонии открытия соревнований "Безопасный маршрут" в исполнении оркестра ТВВИКУ прозвучали государственные гимны стран-участниц. На трибунах участников турнира тепло приветствовали тысячи зрителей.

Евгений Бабенко