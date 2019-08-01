Эксперты назвали самые популярные в России люксовые автомобили

| Фото: www.autostat.ru | Фото: www.autostat.ru

Mercedes-Benz Maybach S-Сlass возглавил рейтинг самых популярных автомобилей люкс-класса в России, сообщили эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ".

Минимальная стоимость автомобиля - 9 млн 560 тыс. рублей, его обладателями в первом полугодии 2019 года стали 252 жителя нашей страны.

Второе место принадлежит модели Bentley Continental GT, россияне купили 93 экземпляра. Замыкает тройку лидеров в премиум-сегменте внедорожник Bentayga, продано 78 машин.

Также в топ самых популярных люксовых автомобилей в России попали Maserati Levante, Lamborghini Urus, Rolls-Royce Cullinan, Rolls-Royce Wraith, Maserati Ghibli, Lamborghini Aventador, Ferrari Portofino и Rolls-Royce Ghost.

Эксперты подсчитали, что по итогам 1 полугодия 2019 года объем рынка новых автомобилей люкс - сегмента составил 666 единиц. Это на 8,4% меньше, чем за январь – июнь 2018 года. года.