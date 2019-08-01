Лучшее звено газодымозащитной службы определили в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

24-й отряд федеральной противопожарной службы из Ялуторовска стал победителем областных соревнований среди звеньев газодымозащитной службы, сообщает региональное управление МЧС. IV соревнования были посвящены памяти подполковника внутренней службы Андрея Меркурьева.

За первое место боролись шестнадцать самых сильных команд подразделений пожарной охраны федеральной противопожарной службы юга Тюменской области и частной пожарной охраны.

Газодымозащитники показали свои теоретические знания и практические навыки. Огнеборцы отрабатывали нормативы, эвакуировали "пострадавшего" из задымленного помещения и оказывали ему первую помощь.

Команда-победитель определялась по наименьшей сумме времени, затраченного на выполнение упражнений, и штрафного времени за допущенные ошибки.

Сильнейшими в первой подгруппе стали пожарные из Ялуторовска - они быстрее всех справились с задачей, заработав при этом минимум штрафных баллов. Вторыми стали огнеборцы 8-го отряда Тобольска и замкнуло тройку звено Антипинского НПЗ.

"Соревнования прошли на высоком уровне. В бескомпромиссной борьбе пожарные показали высокий уровень подготовки. Командам, не попавшим на пьедестал, желаю в следующем году больше тренироваться и стать победителями", - отметил исполняющий обязанности заместителя начальника управления МЧС России по Тюменской области Максим Низамов.