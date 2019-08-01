Врачи Медицинского города внедрили инновационную методику лечения рака

| Фото: Медицинский город | Фото: Медицинский город

Инновационный метод лечения рака предстательной железы внедрили врачи Медицинского города в Тюмени. При лечении рака предстательной железы у одного из пациентов они провели внутриартериальную регионарную суперселективную химиотерапию с последующей химиоэмболизацией сосудов опухоли, сообщает пресс-служба Медицинского города.

Пациент давно борется с раковым заболеванием предстательной железы. Новообразование захватило часть мочевого пузыря, метастазы распространились в лимфоузлы, в легкие. На фоне одного из курсов химиотерпии у мужчины открылось кровотечение из разрушаемых опухолью сосудов мочевого пузыря. Показатели крови стали критически снижаться, поэтому дальнейшее специальное лечение стало опасным, так как его эффективность исчерпывается, а усугубление имеющегося распада опухоли с кровотечением недопустимо.

Как рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Медицинского города Лаврентий Дьяков, в этой ситуации врачи решились на проведение нового метода лечения, внутриартериальной регионарной суперселективной химиотерапии с последующей химиоэмболизацией сосудов опухоли.

"Суть технологии состоит в том, чтобы тончайшим катетером по сосудам подойти к опухоли, "пролить" ее химиотерапевтическим препаратом, насытить максимально возможной концентрацией препарата, причем только область онкологического образования, не отравляя весь организм, что и было выполнено. После этого мы заблокировали кровеносные сосуды опухоли специальными микрочастицами, насыщенными химиопрепаратом. Крупные сосудистые магистрали, которые могли бы привести к неуправляемому кровотечению, заблокировали микроспиралями", - рассказал он.

В итоге врачи добились высококонцентрированного накопления химиопрепарата в ткани опухоли, которое будет поддерживаться выделением химиопрепарата из микрочастиц в течение двух недель, тем самым непрерывно уничтожая опухоль. При этом выключенные крупные сосудистые магистрали не дадут развиться угрожающему жизни кровотечению.

Теперь пациент может продолжать специальное лечение. Как показывает мировой опыт, данная технология имеет очень высокую эффективность.