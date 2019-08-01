Прокуратура в Тюмени заблокировала видео с драками подростков

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

14 видео с насилием и драками несовершеннолетних заблокированы по искам тюменской прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

Видеоролики были обнаружены в ходе мониторинга сети интернет. Как напомнили в прокуратуре, Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены иски о признании данной информации запрещенной к распространению. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме и доступ к видео заблокирован.