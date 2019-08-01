  • 12 августа 201912.08.2019понедельник
  • USD65,2543
    EUR73,0196
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер северо-восточный

Прокуратура в Тюмени заблокировала видео с драками подростков

Происшествия, 17:38 12 августа 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

14 видео с насилием и драками несовершеннолетних заблокированы по искам тюменской прокуратуры, сообщает надзорное ведомство.

Видеоролики были обнаружены в ходе мониторинга сети интернет. Как напомнили в прокуратуре, Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

В связи с этим в Центральный районный суд Тюмени были направлены иски о признании данной информации запрещенной к распространению. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме и доступ к видео заблокирован.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Интернет , прокуратура , сайт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:43 12.08.2019Жительница Тюмени пострадала, катаясь на электросамокате
18:21 12.08.2019В Голышманово начальника почты осудят за растрату
17:38 12.08.2019Прокуратура в Тюмени заблокировала видео с драками подростков
17:16 12.08.2019Северянин забил сожительницу кулаками и деревянной доской