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Тюменцы массово сделали зарядку с элементами аэробики на Городской площади

Общество, 13:15 13 августа 2019

"Спортивный заряд" во ВКонтакте | Фото: "Спортивный заряд" во ВКонтакте

15-минутную тренировку с элементами аэробики провела для тюменцев на Городской площади инструктор спортивного клуба "Атлетик Джим" Кристина Соболева 13 августа, сообщает пресс-служба администрации города.

Летом любой желающий может сделать зарядку в рамках проекта "Спортивный заряд" вне зависимости от физической подготовки на площадках областной столицы по вторникам и пятницам.

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Следующая тренировка пройдет в пятницу в 8 часов 30 минут. Инструкторы тюменских клубов совершенно бесплатно будут тренировать тюменцев на других площадках:

- у спортивного клуба "Мир борьбы" по ул. Беляева, 33/1;

- у МАУ ДО ДЮСШ "Водник" по ул. Судоремонтной, 2б;

- у СК "Строймаш" по ул. Индустриальной, 49а;

- у управы Ленинского административного округа по ул. Мельникайте, 74;

- в сквере Петра Потапова по ул. Новгородской, 10.

На Европейской площади (Европейский мкр.) ежедневно в будни занятия начинаются в 6 часов 30 минут, по выходным в 8 часов.

В субботу и воскресенье в 12 часов тренеры будут ждать тюменцев в Гилевской роще (на площадке у ДЮСШ №2) и в сквере Комсомольский. В лесопарке Затюменский занятия начинаются в субботу в 12 часов, в воскресенье в 9 часов.

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# спортивный заряд , тренировки

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