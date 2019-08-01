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На Широтной и Щербакова в Тюмени отключат светофоры

Общество, 08:41 14 августа 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три светофора отключат в Тюмени 14 августа, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 13 часов объекты на пересечениях ул. Щербакова с ул. Безымянной и ул. Велижанской.

А с 9 часов 30 минут до 17 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Широтной и ул. Моторостроителей.

Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.

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# дорожное движение , отключение светофоров , Тюменьгортранс

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