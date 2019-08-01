На Широтной и Щербакова в Тюмени отключат светофоры
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Три светофора отключат в Тюмени 14 августа, сообщает МКУ "Тюменьгортранс".
В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения обесточат с 9 до 13 часов объекты на пересечениях ул. Щербакова с ул. Безымянной и ул. Велижанской.
А с 9 часов 30 минут до 17 часов не будет работать светофор на перекрестке ул. Широтной и ул. Моторостроителей.
Пользователей автомобильных дорог просят принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков.