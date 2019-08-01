Тюменский велогонщик выиграл этап тура в Польше

| Фото: csp72.ru | Фото: csp72.ru

22-летний гонщик команды ЦСП72 Павел Сиваков выиграл шестой этап Tour de Pologne, традиционного Тура Польши, сообщает пресс-служба ЦСП.

В польском Закопане он вместе с 22-летним датским гонщиком Йонасом Вингегордом и 23-летним австралийцем Джеем Хиндли за 6 км до финиша добрал и обошел пытавшегося уехать от пелотона после сольной атаки Бена Свифта. Команда блестяще выиграла гонку.

У тройки лидеров за 2,5 км до финиша было около 15 секунд преимущества. Йонас Вингегорд спринтовал за 300 м и опередил Павла Сивакова и Джея Хиндли, став также и лидером генеральной классификации.

Павел Сиваков в интервью Cyclingnews: "Маршрут был очень тяжелым. Этап хоть и короткий, но напряженный. В конце показал хороший для себя результат, но немного разочарован, что упустил победу. Думаю, если бы начал спринт немного раньше, то смог бы выиграть. Он чуть-чуть застал меня врасплох. Не часто я участвую в таком спринте. В профессионалах подобный спринт для меня впервые, но это был хороший опыт на будущее".