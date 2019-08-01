Пять человек пострадали в ДТП на улице Мельникайте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пять человек пострадали в ДТП на пересечении ул. Мельникайте и Дружбы в Тюмени 14 августа. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал сотрудник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Константин Заикин.

Mercedes-Benz и Renault Logan столкнулись в 4 часа утра. "По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes нарушил требование светофора", — рассказал Константин Заикин. В результате пострадали мужчина 1997 года рождения, управлявший машиной Mercedes, водитель Renault 2000 года рождения и трое пассажиров.

Обстоятельства выясняются.

На месте работало три бригады скорой помощи. Пятерых пострадавших доставили в ОКБ №2. Один из них находился в коме.

"По результатам диагностики после оказания необходимой медицинской помощи двоих направили на амбулаторное наблюдение: один с переломом ребер, второй — с множественными ушибами. Еще трое госпитализированы: один в тяжелом состоянии с тупой травмой живота после хирургического вмешательства получает необходимое лечение в условиях реанимации. Один доставлен в нейрохирургическое отделение. У него диагностировали ушиб мозга. У третьего перелом грудины — он получает необходимое лечение в торакальном отделении", — рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра

Инна Пахомова