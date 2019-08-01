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Бесплатный мастер-класс по вогу пройдет в молодежном центре "Космос"

Общество, 11:03 15 августа 2019

kosmoscentr.ru | Фото: kosmoscentr.ru

Мастер-класс по вогу начнется в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) в Тюмени 15 августа в 19 часов, сообщают организаторы.

Раскрыть себя тюменцам поможет создатель и хореограф vogue-команды Lama_Fam, а также организатор первого тюменского Industrial & Community Vogue ball Александр Шипицин.

Вог — стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке.

Вход на мастер-класс бесплатный. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.

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# занятия , мастер-класс , танцы

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