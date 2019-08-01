Бесплатный мастер-класс по вогу пройдет в молодежном центре "Космос"
| Фото: kosmoscentr.ru
Мастер-класс по вогу начнется в Молодежном театральном центре "Космос" (ул. Республики, 165а) в Тюмени 15 августа в 19 часов, сообщают организаторы.
Раскрыть себя тюменцам поможет создатель и хореограф vogue-команды Lama_Fam, а также организатор первого тюменского Industrial & Community Vogue ball Александр Шипицин.
Вог — стиль танца, базирующийся на модельных позах и подиумной походке.
Вход на мастер-класс бесплатный. Необходимо зарегистрироваться по ссылке.