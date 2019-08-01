Тюменские предпенсионеры получают новые профессии

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

145 жителей тюменского региона предпенсионного возраста повысили квалификацию с начала 2019 года. Еще 113 обучаются в настоящее время, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

Обучение граждан предпенсионного возраста организуется в рамках национального проекта "Демография". Участие в программе позволяет без каких-либо финансовых затрат повысить квалификации работников, необходимые для выполнения профессиональных задач. Граждане приобретают дополнительные профессиональные навыки и обучаются основам цифровой грамотности. Работодателю возмещаются Центром занятости населения затраты на обучение в размере не более 65,7 тыс. рублей на одного человека. Кроме того, работники могут самостоятельно обращаться в органы службы занятости населения и пройти обучение по выбранному направлению.

Обучение может проводиться с отрывом и без отрыва от трудовой деятельности. Возможно использование дистанционных образовательных технологий в зависимости от выбранной образовательной программы. Сроки освоения образовательных программ различны, но не более трех месяцев.

Самые популярные профессии: водитель погрузчика, агент по снабжению, слесарь аварийно-восстановительных работ, помощник воспитателя, бухгалтер, электромонтер. Но, есть и граждане, которые получают навыки эффективного менеджмента ресторанного бизнеса или в рекламе.

Незанятые граждане, предпенсионного возраста, ищущие работу тоже могут стать участниками проекта, и в период обучения получать стипендию в размере - 11 тыс. 280 рублей (минимальный размер оплаты труда) плюс районный коэффициент.

Полную информацию об услугах службы занятости населения можно получить в консультационных пунктах, которые размещены во всех Центрах занятости населения. Контакты Центров занятости населения можно найти на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.