Аспиранты и студенты ТюмГУ получили стипендию президента РФ

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

Три аспиранта и два студента Тюменского государственного университета получили стипендию президента РФ. Это стало известно по итогам Всероссийского открытого конкурса на получение стипендий главы государства для обучения за рубежом, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Конкурс проводится в соответствии с указом президента РФ, по положению в нем участвуют студенты и аспиранты, проявившие себя в различных областях науки, культуры и искусства, достигшие значительных успехов в фундаментальных и прикладных исследованиях.

Победителями конкурса стали: Андрей Петелин, магистрант ИГиП (направлен в Университет Лотарингии, Франция); Бибигуль Смагулова, студент бакалавриата ИПиП (Билефельдский университет, Германия); Дина Андриянова, аспирант СоцГум (Университет Пассау, Германия); Полина Гэвин, аспирант СоцГум (Университет Ноттингем, Великобритания); Мария Соколкова, аспирант ИГиП (Университет Сунщиль, Республика Корея).