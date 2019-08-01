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Определены победители экоквеста в Тобольске

Общество, 13:26 15 августа 2019

Тобольские предприятия СИБУРа | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа

23 команды приняли участие в экоквесте "Чистые игры - чистый Тобольск". Собрано 241 мешок мусора общим весом 2,1 тонна, сообщает администрация Тобольска.

Первое место в квесте заняла команда Лиги добровольцев "Вега", второе у команды "Искра" , третье - "Вега 2".

Дипломом за победу в номинации "Лучшая находка" награждена команда "Доверие", в номинации "Мастер чекинов" команда ООО "СИБУР Тобольск". Специального приза от компании "Сибур Тобольск" удостоена команда "Искра".

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# квест , Тобольск , экология

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