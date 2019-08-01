Определены победители экоквеста в Тобольске
| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа
23 команды приняли участие в экоквесте "Чистые игры - чистый Тобольск". Собрано 241 мешок мусора общим весом 2,1 тонна, сообщает администрация Тобольска.
Первое место в квесте заняла команда Лиги добровольцев "Вега", второе у команды "Искра" , третье - "Вега 2".
Дипломом за победу в номинации "Лучшая находка" награждена команда "Доверие", в номинации "Мастер чекинов" команда ООО "СИБУР Тобольск". Специального приза от компании "Сибур Тобольск" удостоена команда "Искра".