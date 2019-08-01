Воробья-альбиноса заметили на улице Нового Уренгоя

| Фото: ИА "Север-пресс" | Фото: ИА "Север-пресс"

Редчайшую птицу - абсолютно белого воробья - увидела и сфотографировала жительница Нового Уренгоя на прогулке, сообщает ИА "Север-пресс".

По словам девушки, она встретила птицу утром, после того, как отвела сына в детский сад, и сначала подумала, что это попугай или канарейка. Но, понаблюдав за стайкой птиц, среди которых находился белый незнакомец, убедилась, что это именно воробей.

Орнитологи отмечают, что такая особь встречается в природе крайне редко - одна на миллион. Такой окрас получается из-за недостатка в организме мелатонина.

Чаще встречаются птицы, у которых частично проглядываются признаки необычного оперения, а увидеть полностью белого воробья удается за всю жизнь даже не каждому орнитологу.