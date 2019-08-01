Идея изменить правила техосмотра несовместима с российскими реалиями, считают автоэксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Автодилеров, операторов техосмотра и перевозчиков хотят обязать проверять работоспособность устройств вызова экстренных оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС, которые установлены на автомобилях. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы “Автонет”.

"Это позволит повысить надежность работы системы экстренного реагирования", — прокомментировали в организации. Там считают, что обязанность проводить такой контроль необходимо закрепить законодательно.

"Недостаточная компетенция, а зачастую и недобросовестность автодилеров приводит к тому, что покупатель получает машину с неработающим устройством вызова экстренных оперативных служб. Также не проводится проверка их работоспособности операторами технического осмотра", — пояснили в пресс-службе.

Идея изменить правила техосмотра несовместима с российскими автомобильными реалиями, рассказал в интервью радио Sputnik независимый автоэксперт Вячеслав Чулков.

"Система ЭРА-ГЛОНАСС не входит в состав обязательного оборудования автомобиля. У меня, например, автомобиль без системы ЭРА-ГЛОНАСС, потому что я его приобретал до обязательного ввода таких систем. Не все автомобили у нас ей оборудованы, она не является обязательным элементом для эксплуатации в России. Процент новых автомобилей, которые выпущены и проданы с момента, когда приняли закон об обязательном оснащении, не больше 50 процентов. Получается, нам надо менять условия техосмотра в зависимости от даты выпуска автомобиля? Это было бы весьма странно. На техосмотре нужно проверять только те параметры автомобиля, которые существенно влияют на безопасность движения. А работа системы ЭРА-ГЛОНАСС, как и ее наличие, не влияет на безопасность движения", - убежден он.

Напомним, с 2017 года пассажирские и грузовые автомобили в соответствии с законом должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС. Устройство ставят на машины, у которых в 2016 году истек срок одобрения ТС, а также на импортные авто с пробегом.