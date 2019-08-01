Итоги "Трудового лета-2019" подвели в Тюмени

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

В Тюмени завершилось "Трудовое лето – 2019". 4 тыс. 200 "муравьев" работали в библиотеках, поликлиниках, наводили порядок в парках и скверах, примеряли на себя роль журналистов, операторов, фотографов, осваивали новую профессию помощника кукловода, помогали инспекторам дорожного движения, сообщает администрация города.

За четыре смены бойцы бригад по благоустройству высадили 16 деревьев, благоустроили 812 тыс. 693 кв. метра территорий, собрали 5 тыс. 758 мешков мусора.

Бригады социальной работы оказали адресную помощь пяти пенсионерам и инвалидам, привели в порядок девять памятников, организовали 37 игровых программ для детей, а помощники инспекторов дорожного движения провели 29 профилактических акций.

Творческими "муравьями" было отснято 42 видеосюжета, подготовлено 34 концерта, проведено 56 экскурсий, поставлено и показано четыре спектакля, отреставрировано 1 тыс. 110 книг.

Спортивные "муравьи" из "Отрядов мэра" приняли участие в 45 мероприятиях, провели 3 тыс. 180 зарядок с детьми, участвовали в шести городских соревнованиях. Юными "мэровцами", выбравшими техническое направление работы, было раскроено 725 деталей одежды, проведен ремонт 432 деталей автомобилей, упаковано 1 тыс. 500 единиц готовой продукции.

Самых трудолюбивых работников "Трудового лета – 2019" отметили подарками главы города. Пятнадцать ребят из Детского дорожного дозора отправятся в аквапарк "ЛетоЛето", двадцать проведут осенние каникулы в оздоровительном загородном центре.

| Фото: "Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

"Сегодня исполнилось ровно семьдесят пять рабочих дней с начала сезона. Это символично, потому что и Тюменская область в эти дни празднует 75-летие со дня образования! Благодаря работе в "Отрядах мэра" кто-то приобрел первый трудовой опыт, он, возможно, пригодится при выборе профессии, кто-то сделал свой маленький, но серьезный вклад в благоустройство города. Думаю, совсем скоро мы встретимся с вами на сезоне 2020!", - отметил глава города Руслан Кухарук.