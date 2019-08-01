Лесные голуби вяхири вырастили голубят в окрестностях дачного кооператива

| Фото: 4lapki.com | Фото: 4lapki.com

Лесные голуби вяхири, поселившиеся в окрестностях одного из дачных кооперативов на озере Андреевском, дали потомство.

Голубята, осваивая территорию, совсем по-домашнему гуляют по дачным дорожкам, склевывая по пути обнаруженные зернышки и ягоды. Осторожно поглядывая на хозяев дачи, пьют воду из искусственного прудка.

Такое поведение, по мнению орнитологов, совсем не свойственно этим осторожным птица, которые обычно предпочитают обустраивать свои гнезда не ближе, чем в двух километрах от человеческих поселений. Вероятно, умные вяхири посчитали дачный поселок временным пристанищем людей вполне пригодным и для их временного проживания. Вяхирь – птица перелетная и в Сибири на зиму не остается.

Птенцы вяхиря появляются почти голыми, нежный пушок — основа оперения растет не быстро, сначала появляются на крыльях колышки перьев, потом растут маховые, и только следом — остальное оперение. Цвет птенцов становится нежно сизым. На восьмой день появляется способность видеть. К сороковому дню птенцы уже встают на крыло и могут обеспечить себя питанием.

Птичий молодняк внешне мало отличается от родителей. Но у них до первой линьки отсутствуют белые пятна на шее.

"Обычное дело и для домашних голубей, - рассказал корр. "Тюменской линии" тюменской голубевод Владимир Гуляев. – Многие породы голубей меняют масть после смены оперения".

В Энциклопедическом лексиконе, посвященном императору Николаю I, за 1838 год птицу описывают так: "Носик вяхиря желтоватый, ноздри алые, будто закрыты мутною пылью; глаза желтые, голова пепельного цвета. Зоб, шея и загривок иззолота-зелёные, с игрою в синий и медянистый цвет. По обе стороны шеи серпообразное белое пятно".

Здесь же отмечается, что даже если выкормить вяхиря, выпавшего из гнезда, то в неволе он не создаст семьи.

"Это правда, – подтвердил Владимир Гуляев, - Мы пытались приручить вяхирей - уж очень красивая и сильная птица. Но они в неволе погибают и не выкармливают птенцов".

Борис Олейник