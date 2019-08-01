Выездная школа волонтеров начнет работать в регионе

| Фото: Конкурс проектов "Моя идея" во ВКонтакте | Фото: Конкурс проектов "Моя идея" во ВКонтакте

Выездная школа волонтера — 12 тематических встреч подростков с наставниками - начнет работать в регионе с 21 по 25 августа.

Школьникам расскажут об основах добровольчества. Выездная школа волонтера — один из этапов социального проекта "Ты не один". Его цель — отвлечь подростков от негативного влияния улицы, помочь реализовать свой потенциал и научить работать в команде.

"Наша ключевая задача — окружить таких подростков вниманием и заботой, научить определенным стандартам поведения. Им необходима помощь и поддержка как взрослых, так и сверстников", — рассказала руководитель проекта Милена Оганян.

В проекте участвуют 20 несовершеннолетних подростков из группы риска и 20 наставников. С 1 сентября ребята начнут включаться в реализацию проектов Тюменской области.

Проект "Ты не один" начался 1 июня и продлится до декабря. В 2019 он стал одним из победителей грантового конкурса социальных проектов "Моя идея". По словам организаторов, проект "Ты не один" будет ежегодным, сообщает "Мегатюмень".