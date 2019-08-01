В школах Тюменского района готовят к открытию восемь "НаукоЛабов"

| Фото: atmr.ru | Фото: atmr.ru

Восемь "НаукоЛабов" начнут работу в школах Тюменского района. В проекте примут участие школы Богандинская №1 и №2, Винзилинская, Ембаевская, Московская, Переваловская, Червишевская и Чикчинская. В образовательные учреждения уже поступило оборудование, сообщает администрация района.

Лабораторный комплекс включает более 155 наименований оборудования, приборов и деталей, а также ноутбук, комплект цифровых датчиков, цифровой микроскоп с набором микропрепаратов, электронные приборы (весы, термометр, дозиметр, мультиметр, ампервольтметр). В методической части комплекс обеспечен описанием более 420 экспериментальных работ.

Напомним, региональный проект "НаукоЛаб" стартовал в Тюменской области 10 октября 2018 года в рамках выставки "Инфотех-2018". Проект направлен на то, чтобы помочь учащимся в изучении точных и естественных наук.

"НаукоЛаб" - инновационная лаборатория, в которой юные естествоиспытатели под присмотром педагогов смогут углубленно изучить механику, электронику, системы автоматизированного управления, познакомиться с основами планирования эксперимента и многое другое.

Особенную пользу такие комплексы принесут при подготовке школьников к участию в соревнованиях "WorldSkills". "Науколабы" помогут популяризировать востребованные на рынке труда Тюменской области направления: "Биология", "Химия" и "Физика".