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В Перми тюменский "Рубин" сыграет с "Торосом" из Нефтекамска

Спорт, 12:12 18 августа 2019

Команда тюменского "Рубина" отправилась в Пермь на турнир с участием клубов Высшей хоккейной лиги – "Кубок Прикамья", сообщает пресс-служба клуба.

Первым соперником "Рубина" на турнире в Перми 19 августа станет "Торос" из Нефтекамска. На следующий день тюменцы встретятся с местным "Молотом-Прикамьем". Матчем с курганским "Зауральем" 21 августа рубиновцы завершат свое выступление на прикамском льду.

Тренерский штаб во главе с Михаилом Звягиным включил в состав сибирской дружины вратарей Егора Назарова, Алексея Артамкина и Павла Гущина.

В обороне рубиновцев на пермском льду могут сыграть защитники: Дмитрий Лютов, Егор Кунгурцев, Константин Фаст, Евгений Петриков, Владислав Арбузов, Александр Федотов, Виталий Зотов, Андрей Алексеев, Александр Ильин и Александр Родионов.

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# ВХЛ , Пермь , Рубин , хоккей

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