Яблочный спас в Ялуторовске начали праздновать с появлением декабристов

| Фото: Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

Яблочный спас в Ялуторовске начали праздновать с появлением декабристов. Это они стали высаживать яблони и привили местным жителям традиции празднования спаса.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила мастер декоративно-прикладного творчества Ялуторовского острога Любовь Вешкурцева. Яблочный спас отмечают православные христиане 19 августа.

"В 17 веке, когда началось освоение Сибири, православных, по сути, не было. Кучум проповедовал ислам. С приходом русских, стали уделять внимание православным праздникам. Переселенцы, приезжая сюда, спасы праздновали. Но яблок на ту пору не выращивали. До тех пор пока не приехали декабристы. Они стал высаживать яблони, появились яблоневые сады, и соответственно, Яблочный спас в Ялуторовске начали отмечать именно в это время", - рассказала она.

Яблоко ассоциируется с древом познания, добавила Любовь Вешкурцева. Люди верили, что яблоко несет успех, благополучие, достаток.

Предки первые яблоки освещали в церкви. И старались ими угостить в первую очереди "сирых и убогих". В то время по деревням ходило немало людей с котомками, которые побирались. И им обязательно нужно было дать освещенное яблоко, потому что многие считались людьми особенными, "юродивыми", или как еще говорили "от бога".

| Фото: Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

"Яблочный спас – один из любимых праздников ялуторовчан. У нас в остроге всегда проходит яркое театрализованное представление. Это угощение гостей яблоками и яблочным вареньем. На празднике разворачиваются в этот день разные игры, устраиваем гадание. Есть такое – из колодца нужно выловить яблоки, по числу яблок в ведре гадалка рассказывает, что тебя ожидает. Все это носит шуточных характер. Обязательно в Яблочный спас мы заводим хоровод. Тем самым пропагандирует обычаи и традиции предков", - говорит ялуторовский мастер.

| Фото: Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

Гигантскую шарлотку планируют приготовить для гостей Ялуторовского острога пекари 24 августа, в день празднования трех спасов: Медового, Яблочного и Орехового.

"Мы делаем большую двухметровую плетеную корзину для яблок. Есть такое поверье: из этой корзины, пробуя яблоко, нужно загадать желание и оно обязательно сбудется. Еще чай острожный мы готовим по-другому рецепту. Мы его сделаем на кедровых орешках. И реализуя проект Ялуторовской гигантомании, приготовим большую шарлотку, хватит всем", - добавила заведующая Ялуторовского острога Нина Бешенцева.

| Фото: Ялуторовский острог | Фото: Ялуторовский острог

Анжела Лебедева