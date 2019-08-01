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Тюменский лагерь "Русичи" проверили на готовность к ЧС

Общество, 14:32 19 августа 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Внеплановая проверка прошла детском оздоровительном центре "Русичи". В лагере проверили системы сигнализации и провели учебную эвакуацию, сообщает МЧС по Тюменской области.

Условное возгорание телевизора произошло в жилом корпусе № 2. Под руководством сотрудников центра состоялась быстрая и слаженная эвакуация детей из зданий, а также проведена сверка состава отрядов по спискам.

Педагогические работники выслушали инструктажи по противопожарной безопасности, а ребята получили наглядные памятки по правилам поведения в экстренных ситуациях.

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Затем сотрудник надзорной деятельности проверил соответствие зданий требованиям пожарной безопасности. Особое внимание уделялось источникам водоснабжения, путям эвакуации, системам сигнализации и выводу сигнала на пульт пожарной охраны. Нарушений проверка не выявила.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , проверка , учения

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