Тюменский лагерь "Русичи" проверили на готовность к ЧС

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Внеплановая проверка прошла детском оздоровительном центре "Русичи". В лагере проверили системы сигнализации и провели учебную эвакуацию, сообщает МЧС по Тюменской области.

Условное возгорание телевизора произошло в жилом корпусе № 2. Под руководством сотрудников центра состоялась быстрая и слаженная эвакуация детей из зданий, а также проведена сверка состава отрядов по спискам.

Педагогические работники выслушали инструктажи по противопожарной безопасности, а ребята получили наглядные памятки по правилам поведения в экстренных ситуациях.

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Затем сотрудник надзорной деятельности проверил соответствие зданий требованиям пожарной безопасности. Особое внимание уделялось источникам водоснабжения, путям эвакуации, системам сигнализации и выводу сигнала на пульт пожарной охраны. Нарушений проверка не выявила.