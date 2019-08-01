Программа "Триколор родной страны" развернется у ДК "Строитель"
| Фото: ДНК "Строитель"
Концертная программа "Триколор родной страны" начнется на площади у ДНК "Строитель" (ул. Республики, 179) 22 августа в 18 часов, сообщают организаторы.
В программе концерта — эстрадные и народные произведения, выступления солистов и коллективов ДК "Строитель" и областной столицы.
22 августа отмечается День государственного флага РФ. "Флаг России хранит в себе богатую историю, прошлое, настоящее и будущее нашей страны. Благородство и свобода, верность и честность, мужество и великодушие — вот главные значения триколора. Развевающийся на ветру флаг РФ символизирует мощь государства, единство народа", — поделились организаторы.
Вход свободный.