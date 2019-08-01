Работодателям региона предлагают пройти опрос

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Пройти опрос предлагает тюменским работодателям Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района. Вопросы помогут выяснить готовность предпринимателей обучать своих сотрудников ключевым компетенциям цифровой экономики, сообщает ведомство.

Всего предложено 14 вопросов. В их числе: как часто и в какой форме сотрудники проходят обучение, на основе чего определяется необходимость повышения квалификации работника, а также готов ли работодатель участвовать в обучении населения.

Опрос проводится в рамках регионального проекта Тюменской области "Кадры для цифровой экономики". Ответить на вопросы можно по ссылке.