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Работодателям региона предлагают пройти опрос

Общество, 11:14 21 августа 2019

Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района

Пройти опрос предлагает тюменским работодателям Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района. Вопросы помогут выяснить готовность предпринимателей обучать своих сотрудников ключевым компетенциям цифровой экономики, сообщает ведомство.

Всего предложено 14 вопросов. В их числе: как часто и в какой форме сотрудники проходят обучение, на основе чего определяется необходимость повышения квалификации работника, а также готов ли работодатель участвовать в обучении населения.

Опрос проводится в рамках регионального проекта Тюменской области "Кадры для цифровой экономики". Ответить на вопросы можно по ссылке.

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# опрос , повышение квалификации , профессиональное обучение , работодатель , центр занятости

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