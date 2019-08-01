Юные тюменские футболисты поборются за награды домашнего турнира

| Фото: ФК Тюмень | Фото: ФК Тюмень

Шесть команд примут участие во всероссийском турнире по футболу "Tyumen Cup – 2019" среди команд 2010 года рождения, сообщает пресс-служба ФК "Тюмень".

ФК и МФК "Тюмень" на стадионе "Геолог" будут соперничать со сверстниками из Тольятти, Томска, Перми и Екатеринбурга.

Помимо игр организаторы предусмотрели для ребят экскурсии по Тюмени и мастер-класс по футбольному фристайлу. Помощь в организации турнира оказал депутат областной думы Алексей Салмин.

Турнир "Tyumen Cup – 2019" стартует 21 августа в 14 часов. В первом матче две тюменские команды сыграют между собой. Торжественное закрытие соревнований запланировано на 25 августа.