Театр кукол приглашает горожан на день открытых дверей

| Фото: Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

День открытых дверей пройдет в Тюменском театре кукол 24 августа. С 11 до 14 часов для юных театралов и их родителей будут организованы интерактивные площадки по сказкам Петра Ершова, развлекательные программы, конкурсы, викторины и фотозоны, сообщает Тюменский театр кукол.

В рамках праздника состоятся открытие скульптуры сказочного персонажа "Конька-горбунка" при поддержке фракции "Единая Россия" и Тюменской облдумы. Юные зрители также увидят одноименный спектакль.

Приятным сюрпризом в этот день станет открытие выставки "Волшебный мир бессмертной сказки", посвященной творчеству Ершова, а также распродажа театральных билетов на осенние спектакли 74-го театрального сезона со скидкой 50 %.