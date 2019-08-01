Новую систему оплаты письменной корреспонденции тестируют почтовики

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Новый знак онлайн оплаты будет генерироваться по запросу пользователя. Система оплаты письменной корреспонденции запускается в пилотном режиме, сообщает региональный филиал Почты России.

В рамках опытной эксплуатации функционал доступен только для юридических лиц – корпоративных клиентов, заключивших с Почтой России договор.

С помощью сервиса по обработке и генерации QR-кода клиенты Почты России смогут в личном кабинете самостоятельно вносить предоплату за услуги, запрашивать необходимое количество знаков онлайн оплаты, распечатывать с помощью принтера знаки на конвертах и, таким образом, подтверждать оплату пересылки.

В отделении почтовой связи, куда поступит письмо, код распознают с помощью сканера. В знак онлайн оплаты закладывается ключевая информация об отправлении, место сдачи почтового отправления, его вид и тариф.

Новый сервис позволит клиентам Почты России оптимизировать бизнес-процесс предпочтовой подготовки и избежать расходов на оплату дополнительных услуг. Благодаря новому электронному сервису клиент сможет все делать самостоятельно, экономя средства.

"Сервис позволит повысить качество обслуживания клиентов и снизить издержки. В рамках пилотирования пройдет нагрузочное тестирование сервиса. В будущем планируется сделать данный сервис доступным и для физических лиц", – отметил заместитель генерального директора Почты России по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослав Мандрон.