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Участок улицы Ямской в Тюмени закроют для транспорта

Общество, 09:35 22 августа 2019

департамент дорожной инфраструктуры и транспорта | Фото: департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

Движение транспорта на участке ул. Ямской от ул. Коммунистической до дома № 14 по ул. Ямской в Тюмени временно закроют для транспорта. Ограничение будет действовать с 20 часов 23 августа до 6 часов 26 августа, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Временные неудобства связаны с выполнением плановых работ по реконструкции участка тепловой сети №5 на перекрестке ул. Коммунистической с ул. Димитрова. Объехать участок можно по улицам Луначарского, Свободы, Казанская и Ямская.

Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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# перекрытие движения , транспорт

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