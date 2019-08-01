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Семеро студентов опорного вуза получили благодарность от Российского союза молодежи

Общество, 12:42 22 августа 2019

Тюменский индустриальный университет | Фото: Тюменский индустриальный университет

Семь студентов Тюменского индустриального университета приняли участие в мониторинге проведения государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба вуза.

Российский союз молодежи (РСМ) выразил благодарность и.о. ректора Веронике Ефремовой за поддержку деятельности корпуса общественных наблюдателей и участие студентов вуза в проекте.

Студенты Иброхим Иногомов, Дарья Колесникова, Кристина Проничева, Валерия Савельева, Евгения Степанян, Оксана Чарыева и Олег Янусов в 2019 году влились в корпус общественных наблюдателей РСМ, который насчитывает более 8,5 тыс. человек.

Российский Союз Молодежи совместно с Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки с 2014 года реализует проект по мониторингу проведения ГИА независимыми общественными наблюдателями. Набор наблюдателей проходит ежегодно с января. Волонтером может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста и успешно прошедший обучение, итоговое тестирование и аккредитацию.

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# волонтеры , ТИУ

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