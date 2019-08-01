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Тренды развития региональной системы допобразования обсудят в Тюмени

Общество, 14:54 22 августа 2019

Дворец творчества и спорта «Пионер» | Фото: Дворец творчества и спорта «Пионер»

Ежегодная конференция работников сферы дополнительного образования пройдет в Тюмени 23 августа. Встреча начнется в 10 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер", сообщает пресс-служба учреждения.

В рамках конференции состоится пленарное заседание, на котором обсудят задачи сферы дополнительного образования в реализации федеральных проектов "Успех каждого ребенка" и "Социальная активность".

Участники поговорят о повышении доступности и качества дополнительного образования, развитии естественно-научной и технической направленностей в допобразовании, векторах развития работы с одаренными детьми.

Опытом поделятся представители детского технопарка "Кванториум", волонтерского движения Тюменской области и регионального отделения Российского движения школьников.

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# Августовское педагогическое собрание , Дворец Пионер , дополнительное образование , образование

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