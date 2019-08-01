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Участники проекта "ГидыTMN55+" знакомились с историей Тюмени на велосипедах

Общество, 15:38 23 августа 2019

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

Необычную велоэкскурсию по Тюмени совершили участники проекта "ГидыTMN55+" 22 августа. Полезную для здоровья познавательную прогулку посвятили празднованию Дня Государственного флага России, сообщает Областной геронтологический центра.

Они посетили Свято-Троицкий монастырь, Историческую площадь Тюмени, здание бывшего коммерческого училища и гостиного двора, знаменитую круглую баню, католический костел, а также прокатились к месту основания первого в городе каменного строения – Благовещенского храма.

Областной геронтологический центр | Фото: Областной геронтологический центр

"Существенное отличие велоэкскурсии от традиционной в том, что появляется возможность охватить большое количество объектов. Каждая остановка – новый исторический факт. Передвигаясь от одного места к другому на велосипеде, не испытываешь утомления, а напротив, наполняешься бодростью и отличным настроением", - поделились впечатлениями тюменцы серебряного возраста.

Напомним, что мероприятие прошло в рамках реализации практической части образовательной программы по дисциплине: "Проектная деятельность, подготовка авторских экскурсий по Тюмени".

Социальный проект "ГидыTMN55+" Тюменского регионального Благотворительного фонда "Старшее поколение" реализуется в партнерстве с Областным геронтологическим центром и является победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Более подробная информация о деятельности проекта и запись на участие по телефону (3452) 30-39-59.

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# велосипед , велосипедисты , гиды 55+ , областной геронтологический центр , экскурсии

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