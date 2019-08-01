Тюменские полицейские поздравили ветерана Великой Отечественной войны с юбилеем регионального главка

| Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области | Фото: пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области

Ветерана Великой Отечественной войны, легендарного советского сыщика Петра Бабанина поздравили с 75 годовщиной образования УМВД России по Тюменской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне празднования юбилея навестили полковника милиции в отставке 95-летнего Петра Павловича Бабанина замначальника регионального управления уголовного розыска Павел Робакидзе, председатель совета ветеранов уголовного розыска Виктор Рычков и старший оперуполномоченный Наталья Гавриленко.

Гости вручили хозяину в качестве памятного подарка книгу "Рожденные бороться и побеждать", посвященную юбилею областного УМВД, в которой, к слову, немало внимания уделяется службе ветерана в органах внутренних дел. Радушный хозяин, в свою очередь, предложил продолжить беседу за чашкой чая.

Петр Павлович поделился воспоминаниями о службе в советской милиции, рассказал несколько занимательных и курьезных случаев, интересовался оперативной обстановкой региона. Также отставной полковник спросил про молодое поколение оперуполномоченных, не подводят ли? На что был заверен, что в рядах тюменского уголовного розыска служат лучшие.