В Тюменской области построят доплеровский метеорологический радиолокатор

| Фото: www.meteovesti.ru | Фото: www.meteovesti.ru

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды доплеровским метеорологическим радиолокатором будет построен в Ялуторовске, сообщает пресс-служба Главгосэкспертиза.

Эксперты рассмотрели проектно-сметную документацию на техническое оснащение данного центра, выданы положительные заключения.

В Ялуторовске на ул. Поселковой будут размещены башня высотой 30,5 метров, модуль технического персонала, аппаратный контейнер и антенная система доплеровского метеорологического локатора и дизельная электростанция. Также здесь будет проложена внутриплощадочная дорога с разворотной площадкой, установлено ограждение и сооружены иные необходимые объекты.

Доплеровский радиолокатор позволит проводить геофизический мониторинг окружающей среды, контроль и обнаружение метеорологических явлений, влияющих на обеспечение безопасности полетов, анализ и прогнозирование состояние облачности, появления осадков и связанных с ними опасных явлений погоды, что позволит формировать краткосрочные прогнозы и выдавать штормовые предупреждения.