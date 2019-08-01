В Ишимском районе откроется модульный ФАП

| Фото: www.rosminzdrav.ru/ | Фото: www.rosminzdrav.ru/

Модульный современный ФАП открывается в дер. Борисовка Ишимского района в 2019 году. Из федерального бюджета на закупку оборудованного модульного здания было направлено 4 млн 773 тыс. 150 рублей, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Модульный ФАП - это здание площадью 60 кв. метров, которое состоит из смотрового и процедурно-прививочного кабинетов, места для ожидания приема пациентами, в нем есть санузел и раздевалка для персонала. Здание будет подключено к необходимым коммуникациям, а также обеспечено горячей водой за счет электронагревателя. С необходимой мебелью для комфортного пребывания и пациента и медицинского работника.

Устанавливают модульные фельдшерско-акушерского пункта в населенных пунктах с численностью населения от 100 до 2000 человек, расположенные на расстоянии более 6 км от действующих ФАПов. Одним из таких населенных пунктов стала дер. Борисовка Ишимского района, ФАП там находился в приспособленном здании, которое было признано аварийным, а свободных помещений больше в деревне не было.

В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", в целях повышения доступности первичной медицинской помощи жителям малочисленного населенного пункта Тюменской области открытие нового современного ФАПа в дер. Борисовка пройдет осенью.