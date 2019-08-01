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В Тюменском районе заканчивается ремонт детских садов

Общество, 13:38 24 августа 2019

Архивное фото. Пресс-служба главы Тюменского района

Ремонтные работы в каменском, переваловском и успенском детских садах Тюменского района завершаться к началу сентября. Как сообщает пресс-служба главы Тюменского района, в этих учреждениях будут открыты новые ясельные группы.

С начала лета в детские сады зачислены 1 тыс. 435 ребят. Кроме того, почти 270 детей получили направления в группы кратковременного пребывания, рассказала начальник районного управления образования Ольга Буторина.

"Такой вариант посещения детского сада остается востребованным в Тюменском районе", - уточнила она.

При подготовке к новому учебному году все объекты образования Тюменского района, в том числе в детские сады, проверили на пожарную и антитеррористическую защищенность. Как показала проверка межведомственной комиссии, к учебному году все учреждения образования готовы.

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