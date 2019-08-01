Дворец "Пионер" запускает проект "Мой маршрут"

| Фото: pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Проект от Центра туризма и краеведения Дворца "Пионер" "Мой маршрут!" будет реализован на территории Экопарка Затюменский (около Центра зимних видов спорта ТюмГУ, старт отмечен на карте) 7 сентября в 12 часов, сообщают организаторы.

Требования к участникам мероприятия:

- К участию в мероприятии приглашаются жители и гости города, отдыхающие на территории лесопарка Затюменского, без возрастных ограничений. Дети до 14 лет в сопровождении родителей или совершеннолетнего лица, отвечающего за жизнь и здоровье несовершеннолетнего.

- На старт маршрута можно выходить семьями, парами или в одиночку.

Требование к участникам по движению на маршруте:

• каждому участнику на старте предоставляется карта маршрута (с описанием и правилами безопасности на маршруте) и номер участника;

• после получения карты и номера участники начинают движение по маршруту;

• порядок прохождения маршрута: каждый участник проходит по заданному маршруту, нанесённому на карту, и делает отметки на контрольных пунктах компостером в клеточках на карте.

После прохождения маршрута участник обязательно отмечается у организаторов на финише.

Награждение: после прохождения маршрута каждый ребенок на финише получает памятный знак мероприятия. Если участник полностью прошел маршрут с соблюдением всех условий, то он может принять участие в розыгрыше призов от спонсоров мероприятия. В розыгрыше могут принять участие лица, достигшие 14-летнего возраста.