Циклоны принесут в Тюмень похолодание и дожди

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Похолодание и кратковременные дожди ожидаются в Тюмени в течение недели, с 26 августа по 1 сентября.

По данным центра Фобос, над территорией региона пройдут циклоны, которые и вызовут дождливую погоду. Если в начале недели воздух прогреется до плюс 16 градусов, то к концу недели дневная температура воздуха понизится до плюс 9.

26 и 27 августа в Тюмени ожидается переменная облачность, возможны дожди. В эти дни воздух прогреется до плюс 16 градусов.

28 августа столбики термометров днем не поднимутся выше плюс 11, возможны дожди. 29 августа немного теплеет – до плюс 15 градусов.

С 30 августа в Тюмень придет похолодание. 30, 31 августа и 1 сентября дневная температура воздуха составит плюс 10 градусов, пройдут дожди.

Любовь Голышева