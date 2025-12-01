  • 18 декабря 202518.12.2025четверг
Тюменские школьники пройдут испытания на подготовку к военной службе

Общество, 19:33 18 декабря 2025

департамент молодежной политики Тюменской области | Фото: департамент молодежной политики Тюменской области

Курсанты от 14 до 17 лет пройдут испытания на право ношения нагрудного знака "Отличник подготовки к военной службе Тюменской области" в центре "Аванпост" 20 декабря. Начало запланировано на 10 часов.

В мероприятии примут участие обучающиеся специализированных групп системы добровольной подготовки к военной службе или военно-патриотических организаций региона.

Испытания по теории и практике пройдут курсанты Заводоуковского, Бердюжского, Юргинского, Тобольского, Нижнетавдинского округов, Ишима и Тюмени.

Наличие знака у курсанта подтверждает его хорошую степень физической подготовки и владение базовыми знаниями по основам военной службы. Это является приоритетом при рассмотрении кандидатуры для службы по призыву, пишет инфцентр правительстве Тюменской области

Торжественное вручение нагрудного знака пройдет 23 декабря на ежегодном итоговом слете "Юные ратники".

