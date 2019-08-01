Создавать мультфильмы научат тюменцев в центре "Семья"

| Фото: центра "Семья" | Фото: центра "Семья"

Созданию мультипликации детей и взрослых бесплатно обучат в Тюмени, сообщает региональный центр "Семья".

На занятия по компьютерной анимации и монтажу приглашают детей от 10 лет и их родителей. Специалисты помогут изучить основы видеомонтажа, дудл-видео, анимации.

На занятиях участники будут рисовать свои растровые и векторные картинки, писать сценарии и озвучивать созданных героев. Самые способные ученики дойдут до 3D-персонажей и голливудских эффектов.

Обучение проходит на базе центра "Семья" по адресу пр. Геологоразведчиков, 14а. Участники могут выбрать для себя удобное время посещения. Бесплатные занятия проходят один раз в неделю.

Получить подробную информацию и записаться на обучение можно по телефонам: 96-00-59 и 8 922 040 75 22.