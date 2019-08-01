Тюменский комбинат "Свеза" ждет модернизация

| Фото: пресс-служба компании «Свеза» | Фото: пресс-служба компании «Свеза»

Около 450 млн рублей планирует направить компания "Свеза" на модернизацию комбината в Тюмени. В 2020 и 2021 годах здесь будет установлено современное оборудование, обновлен парк техники, сообщает пресс-служба компании "Свеза"

По словам директора филиала "Свеза" в Тюмени Николая Городецкого, на предприятии эксплуатируется современный парк котельного оборудования, установлена новая турбина, которая позволяет более чем наполовину закрывать потребности в электроэнергии за счет собственной генерации.

"Сейчас мы занимаемся модернизацией оборудования – есть ряд моментов, которые необходимо улучшить и довести до стандартов компании "Свеза". На это во многом направлена действующая инвестиционная программа", - рассказал он.

Модернизацию системы вентиляции планируется провести в три этапа. Улучшится на производственных участках и освещенность. Вместо устаревших систем на комбинате появятся новые светодиодные светильники.

Несколько инвестиционных проектов будут способствовать развитию производственных мощностей комбината. Например, модернизация двух линий сушки шпона позволит увеличить объем выпускаемой продукции без потери качества.

Еще один проект инвестпрограммы направлен на поддержание высокого качества производимой продукции — для этого комбинат приобрел дефектоскоп и толщиномер для исключения дефектов во внутренних слоях фанеры. Оборудование уже установлено.

Обновляется парк спецтехники: предприятие приобрело три вилочных дизельных погрузчика, на очереди — покупка грейферных захватов. Новое современное оборудование отличается энергоэффективностью и позволит предприятию сократить расходы на электроэнергию.

На 2019 год намечено и завершение проекта по обеспечению комбината инженерно-техническими средствами охраны. В рамках проекта "Программа по повышению пожарной безопасности" будет усилена защита работников, технологического оборудования и материальных ценностей от возможного огня на производстве.